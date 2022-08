¿Qué dijo Julión Álvarez de Juan Gabriel?

Para “Ventaneando”, Julión reaccionó con una carcajada y con unas breves palabras. “No, no, no no… mis respetos, y más para quien ya no está oiga”, expresó. “Llevo desde pequeño escuchando esta canción, no puedo esperar a que por fin este en Spotify después de arreglar el problema con Julión”, dijo otro internauta.

Por otra parte, los rumores entorno de la muerte de Juan Gabriel también llegaron a los comentarios del video “La Frontera”: “¿Se dan cuenta que Juan Gabriel ya sentía su muerte? Porque durante 2014-2015 hizo un sin fin de colaboración con muchísimos artistas y estuvo demasiado activo ese año a comparación de los anteriores, literal pareciera que se estaba despidiendo ya de los escenarios, se despidió como una leyenda de nuestra música”, comentó un internauta. Para ver la entrevista a Julión Álvarez dé clic aquí. Archivado como: Julión Álvarez Confesión Juan Gabriel