Cabe recordar que fue en abril pasado que Julio y El Recodo ofrecieron un par de conciertos en Guadalajara, Jalisco, en México, luego de años de no coincidir en un escenario. Preciado formó parte de La madre de todas las bandas de 1991 a 1998, para luego comenzar con su carrera como solista.

Lo que faltaba. En su publicación más reciente en redes sociales , el cantante mexicano Julio Preciado, quien formó parte de Banda El Recodo (para muchos, el mejor vocalista que ha tenido la agrupación musical), reveló el motivo por el que no pudo dar concierto en EEUU, ¿estuvo en riesgo su vida?

Días antes de que revelara el motivo por el que no pudo dar concierto en EEUU, específicamente en Springdale, Arkansas, Julio Preciado compartió una foto de una presentación que se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta. Hasta ahí, todo parecía ir en calma y sin sospecha de que fuera a pasar algo raro.

“Una cosa ajena a nuestra voluntad hizo que se bajara Banda El Recodo y obviamente no poder continuar con el espectáculo que estaba pactado donde yo cerraría el show. Ya estaba a punto de salir, estaba en la escalera para subir, cuando se suscita un connato de bronca, se tiraron balazos y la verdad es que fue una cosa totalmente ajena a nosotros”, dijo el artista.

Tranquilo, a pesar del mal momento por el que había pasado horas antes, Julio Preciado subió un video donde ofreció una disculpa a sus seguidores de Springdale, Arkansas, a su nombre y de los integrantes de la Banda El Recodo por no haber podido dar el concierto, aunque nadie se imaginaría el verdadero motivo:

Se decidió cancelar el evento por precaución

Para finalizar con este video, Julio Preciado reveló que, por precaución, las autoridades de Springdale, Arkansas, EEUU, decidieron cancelar el evento donde se presentaría junto a Banda El Recodo: “Ahora sí que vale más prevenir que lamentar por el bien de todos ustedes y por el bien de nosotros también”.

