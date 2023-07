Julio Preciado arremete contra Peso Pluma y Natanael Cano.

Además, el cantante dio fecha para su retiro de los escenarios.

Revela que lo han invitado a interpretar 'corridos tumbados'. Julio Preciado lanza mensaje. Tal parece que Pepe Aguilar no es el único, pues resulta que el querido Julio Preciado también se ha sumado a los grandes exponentes del regional mexicano que arremeten contra Peso Pluma y Natanael Cano tras haber sacado la moda de los llamados 'corridos tumbados'.

Julio Preciado lanza mensaje a Peso Pluma y Natanael Cano Dentro de las diferentes redes sociales nos podemos encontrar con todo tipo de información en donde las celebridades siempre se ven involucradas generando gran polémica, tal como ocurrió de manera reciente con el cantante mexicano Julio Preciado, quién lanzó un inesperado mensaje a un par de colegas dentro de la industria. Si bien, Julio Preciado es considerado como uno de los grandes exponentes dentro del regional mexicano por lo que cada opinión que ofrece sobre la música tiene gran importancia. Recientemente el intérprete de ‘Dos hojas sin rumbo’ causó gran revuelo dentro de las redes sociales tras opinar sobre los ‘corridos tumbados’. Archivado como: Julio Preciado lanza mensaje.

El cantante mexicano reveló la fecha en que será su retiro Esto se dio durante una entrevista que el cantante mexicano ofreció para el programa ‘Sale el Sol’ de Imagen Tv donde el exvocalista de la banda Recodo dijo que su retiro artístico podría llegar antes de lo que muchos pueden imaginar e incluso él mismo puso la fecha, pero antes de dejar su carrera no dudó en opinar sobre lo que Peso Pluma y Natanael Cano han realizado dentro del regional mexicano. «Para mí en 2025 o quizá en 2026 máximo es el año de mi retiro… Me quiero retirar por todo lo alto, como lo hizo Vicente, que no me digan que me retiré porque ya no pude cantar, se retiró por eso, porque la garganta no le respondió», señaló Julio Preciado ante las cámaras de ‘Sale el Sol’. Archivado como: Julio Preciado lanza mensaje.

Julio Preciado opina sobre el trabajo de Peso Pluma y Natanael Cano Después de eso fue que el cantante opinó sobre los nuevos exponentes Natanael Cano y Peso Pluma, «Son muchos años que ha trabajado la gente como para que ellos vengan a decir que son los nuevos reyes del género, eso te duele porque lo hemos labrado muchísima gente, es un género que no se si encaje dentro del regional mexicano». En seguida el intérprete de ‘Para poder llegar a ti’ aclaró que «No les tengo envidia ni nada. Me da mucho gusto que la música mexicana esté triunfando del modo que sea, que se de a conocer; pero creo que tienen que respetar jerarquías. Yo no me visualizo haciendo eso, te lo aclaro». Archivado como: Julio Preciado lanza mensaje.

El artista del regional mexicano reveló que lo han invitado a interpretar ‘corridos tumbados’ «Ya me invitaron a hacerlo, y les dije que ‘por respeto al público que me sigue yo no puedo hacer esto porque no es lo que he hecho toda mi vida, no entra dentro de mis convicciones y no le puedo faltar el respeto a mi público, que tantos años me han seguido'», señaló Julio Preciado durante la entrevista. Además reaccionó ante las acciones y desplantes que tanto Natanael como Peso Pluma han tenido hacía la prensa, «Desde ahí están mal, están perdiendo el piso, es lo peor que les puede pasar a una persona que vive de esto», concluyó el cantante tras finalizar su presentación en el Rodeo Texcoco, Estado de México. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Julio Preciado lanza mensaje.