Julio Preciado estalla en aeropuerto por retraso de vuelo y luego aclara lo ocurrido: “Hablé por todos los pasajeros”

Julio Preciado estalla en aeropuerto

Cantante exige soluciones inmediatas

Explica su versión tras polémica

El reconocido cantante de música regional mexicana Julio Preciado vivió un tenso momento en el aeropuerto de Tijuana tras un conflicto con personal de la aerolínea Volaris debido al retraso de su vuelo con destino a Mazatlán.

Dicho incidente, captado en varios videos por pasajeros, rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando al intérprete de Qué puedo hacer por ti visiblemente molesto y exigiendo explicaciones por parte del personal.

Según los reportes, el vuelo originalmente programado para las 6:00 de la mañana había sido reprogramado en dos ocasiones, primero a las 10:00 a.m. y después a las 4:00 de la tarde, lo que desató el enojo de los viajeros.

Preciado, quien se encontraba en la Puerta 10 junto a otros pasajeros, golpeó la mesa en varias ocasiones mientras pedía una solución inmediata.

“A mí me vale madre mi vuelo”

En las imágenes difundidas, se escucha al exvocalista de la Banda El Recodo reclamar directamente al empleado de la aerolínea por la falta de respuestas claras.

“A mí me vale madre, mi vuelo estaba programado a las 10:00 de la mañana, antes que ese vuelo”, expresó con evidente frustración.

El artista acusó al trabajador de no intervenir por temor a sus superiores: “Tú no te metes porque le tuviste miedo a la vieja que te maltrató. No señor, no me alegue”, dijo, señalando que los pasajeros estaban siendo ignorados.

El personal de Volaris intentó calmar la situación explicando que se aplicarían las indemnizaciones correspondientes conforme a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque el cantante insistió en que eso no resolvía el problema inmediato.