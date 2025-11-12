Julio Preciado estalla en aeropuerto por retraso de vuelo y luego aclara lo ocurrido: “Hablé por todos los pasajeros”
Publicado el 12/11/2025 a las 16:10
- Julio Preciado estalla en aeropuerto
- Cantante exige soluciones inmediatas
- Explica su versión tras polémica
El reconocido cantante de música regional mexicana Julio Preciado vivió un tenso momento en el aeropuerto de Tijuana tras un conflicto con personal de la aerolínea Volaris debido al retraso de su vuelo con destino a Mazatlán.
Dicho incidente, captado en varios videos por pasajeros, rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando al intérprete de Qué puedo hacer por ti visiblemente molesto y exigiendo explicaciones por parte del personal.
Según los reportes, el vuelo originalmente programado para las 6:00 de la mañana había sido reprogramado en dos ocasiones, primero a las 10:00 a.m. y después a las 4:00 de la tarde, lo que desató el enojo de los viajeros.
Preciado, quien se encontraba en la Puerta 10 junto a otros pasajeros, golpeó la mesa en varias ocasiones mientras pedía una solución inmediata.
“A mí me vale madre mi vuelo”
En las imágenes difundidas, se escucha al exvocalista de la Banda El Recodo reclamar directamente al empleado de la aerolínea por la falta de respuestas claras.
“A mí me vale madre, mi vuelo estaba programado a las 10:00 de la mañana, antes que ese vuelo”, expresó con evidente frustración.
El artista acusó al trabajador de no intervenir por temor a sus superiores: “Tú no te metes porque le tuviste miedo a la vieja que te maltrató. No señor, no me alegue”, dijo, señalando que los pasajeros estaban siendo ignorados.
El personal de Volaris intentó calmar la situación explicando que se aplicarían las indemnizaciones correspondientes conforme a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque el cantante insistió en que eso no resolvía el problema inmediato.
“¿Y la gente que no tiene dinero?”
Visiblemente alterado, Julio Preciado cuestionó la falta de apoyo para los viajeros afectados. “Y la gente que no tiene dinero, ¿cómo va a comer? ¿Tienes idea? No hay reembolso, no hay dinero, no hay nada. No hay vuelo”, reclamó, mientras otros pasajeros respaldaban sus palabras.
El trabajador señaló que el vuelo se realizaría finalmente a las 4:00 p.m., lo que llevó al cantante a exigir garantías de que eso realmente ocurriría.
“Qué venga tu superior, que dé la cara. Cualquier cosa sobre ti, hijo de la chinga…”, gritó el intérprete, golpeando la mesa nuevamente y exigiendo hablar con un responsable.
Ante la tensión, el empleado aseguró que llamaría a las autoridades, a lo que Preciado respondió desafiante: “Háblale a la Guardia Nacional, háblale. Ellos sí pueden actuar a favor del pueblo”.
#PorSiNoLoViste💥I El cantante Julio Preciado explotó hasta con “manotazos” contra el personal de la aerolínea Volaris en el aeropuerto de #Tijuana.
🔴La molestia se originó, presuntamente, porque no respetaron su hora de salida hacia #Mazatlán.
Luego de varios minutos, el… pic.twitter.com/mW0nUEzoPU
— Josue Aguilar (@josuealeexis) November 11, 2025
“Yo hablaba por todos los pasajeros”
Horas después, el cantante ofreció su versión de los hechos, explicando que su enojo surgió por el maltrato y la desorganización del vuelo.
“Ya formados, llega una muchachita en tono prepotente y dice: ‘los del vuelo fulano de tal se van a la sala 17’… Ahí vamos todos”, relató.
Contó que al llegar les informaron que solo podrían abordar quienes ya habían documentado su equipaje, dejando al resto fuera del vuelo sin opciones claras.
“Cuando vimos que cerraron las puertas y seguían metiendo gente fue cuando la gente más se calentó”, explicó. Aseguró que su reacción fue en defensa del grupo: “Yo les dije la verdad y hablaba por todos los pasajeros que estaban ahí”.
“Fui el último en subir al avión”
Finalmente, Preciado logró abordar el vuelo tras la intervención de su amigo Poncho Lizárraga, quien lo orientó hacia el área donde lo esperaban con una silla de ruedas.
“Fui el último pasajero que subieron, cuando subo al avión todo el mundo me aplaudió, fíjate”, comentó, asegurando que su intención nunca fue crear escándalo.
El cantante lamentó que los videos difundidos en redes mostraran solo fragmentos del incidente: “Todo lo editaron. Hubo mucha gente que les mentó la madre, pero como yo soy el famoso, solo me grabaron a mí”.
A pesar del altercado, el artista pudo completar su viaje y reafirmó que su molestia surgió por empatía con los pasajeros que —como él— se sintieron abandonados por la aerolínea. “Yo solo quería que nos dieran soluciones reales, no pretextos”, concluyó el cantante, quien insistió en que su reacción fue humana ante una situación de frustración colectiva.