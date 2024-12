Julio César Chávez cree que a Yolanda Andrade le están haciendo brujería

«Está muy raro, que es brujería, que no es brujería, que es una bacteria, pero está bien gracias a Dios», expresó ‘El Campeón».

Además, compartió que Yolanda viajó a EEUU para hacerse un chequeo de rutina porque en realidad no le encuentran que es lo que tiene en realidad.

Uno de sus mejores amigos, el ex boxeador Julio César Chávez, cree que lo que le pasa a Yolanda Andrade es que le están haciendo ¡brujería!

No obstante, tal parece que no logra sanar al cien por ciento, lo que ha encendido las alarmas entre sus seres queridos y admiradores.

Y cuando nadie lo veía venir, Julio César Chávez, a propósito de la enfermedad que padece Yolanda Andrade, afirmó que existe el mal y el bien.

«Hay que creer. Yo no creo ni dejo de creer porque gracias a Dios a mí no me ha pasado», indicó.

En otra parte de esta entrevista, aseguró que a él lo han embrujado en varias ocasiones.

«Encontré muchas cosas en mi casa», compartió Chávez, quien señaló que sólo se encomienda a Dios a manera de protección.