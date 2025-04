Julio César Chávez Jr. peleará contra Jake Paul en junio.

El excampeón mundial mexicano Julio César Chávez Jr. y el polémico influencer convertido en boxeador, Jake Paul, se enfrentarán el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California.

Esto en un combate pactado a 10 asaltos en la división de peso crucero (200 libras).

La pelea será co-promovida por Most Valuable Promotions (MVP), empresa de Jake Paul, y Golden Boy Promotions, del legendario Óscar de la Hoya.

Y estará disponible en PPV a través de DAZN, según informó un comunicado oficial publicado este viernes.

Jake Paul is taking on Julio Cesar Chavez Jr. in a cruiserweight fight this summer 👀

(via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/roSLQZZeQe

— Happy Punch (@HappyPunch) April 18, 2025