Julio César Chávez Jr es internado para evaluación psicológica

Aunque no se sabe qué sustancias consumió el día en que Frida Muñoz solicitó ayuda el 24 de octubre, ella lo vio en un estado preocupante.

Pese a que no se menciona exactamente que fue lo que pasó cuando llegaron los rescatistas para ayudar a Chávez Jr .

Sin embargo, parece que el problema persiste, como lo mencionó en días recientes el ex campeón mundial reconocido y aún peleador.

«Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale», confesó Julio César Chávez padre en en entrevista en ‘Bromeando con los Rivera’.

«Yo digo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: ‘¿Qué hago?'», dijo el exboxeador.

«El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar», dijo Chávez.

No se libró de las adicciones

A mediados del 2023, Julio César Chávez Jr. estaba viviendo momentos complicados en su vida, hace un año había salido del anexo.

En videos compartidos en sus redes sociales, el ‘Hijo de la Leyenda’ narró el proceso en su rehabilitación contra las drogas.

«Yo entré al anexo y pensé que todo iba a cambiar, que todo iba a estar bien, ellos me dijeron eso, pero cuando salí me di cuenta de que no, sigo pasando lo mismo», señaló.

La falta de resultados fue duro para el ‘Junior’, que ha pensado en volver a las adicciones: «No he recaído todavía, pero sí he batallado mucho».