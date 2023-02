“Imagínate un día, me acababan de regalar un carro de $350 mil dólares uno hermosísimo y llegó a Culiacán y voy a ver a una morra y mi señora me sigue. El caso es que llega y estaba yo sentado, lo bueno que no me agarró con ella. Tenía mi cerveza aquí (simula un portavasos), llegó ‘así te quería agarrar hijo de tu chin… madre’ me dijo”, recordó Julio César. Archivado como: Julio César Chávez infiel.

"Realmente con todo respeto la verdad y ella (su esposa) lo sabe, ellas me buscaban a mí yo no las buscaba a ellas. La verdad fui muy pirujo bien pu… pero la verdad con todo respeto no me enamoraba porque tenía a mis hijos y tenía a mi esposa", añadió Julio César Chávez durante la entrevista con Yordi Rosado. Luego de eso el conductor le preguntó sí su esposa le cachó más de una infidelidad, "Sí, varias", respondió el boxeador.

El boxeador reveló que su esposa llegó a perdonarle las infidelidades

“Agarró la cerveza y pensé que me la iba a quebrar en la cabeza pero la aventó ahí (en el piso) y se salió y el carro me lo empezó a chocar por atrás nuevecito ‘sal hijo de tu chin… madre’ me decía. Luego me voy a la casa ya más tarde, ya como a las 7 de la noche ya que se le bajara un poquito, ‘oye me chocaste el carro hija de tu chin… madre nuevecito’, me lo chocó por atrás. Yo llegué con un pin… tarrón lleno de cerveza muy grueso”

Después de decir eso le pidió a Yordi Rosado que le tocara una parte de la cabeza, donde aparentemente le quedó un bulto a causa del golpe, "Estaba tan enojada, no la podía contentar y dije 'bueno ¿qué quieres pues hija de tu chin… madre? si me quiere pegar tenga el pin… tarro', pero nunca pensé que se fuera animar, me lo quiebra en la cabeza", finalizó diciendo que su esposa logró perdonarle las infidelidades.