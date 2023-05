Julio César Chávez estalla contra el Canelo, “No va a haber otro como yo”.

Julio César Chávez generó controversia

Esto debido a una declaración que dijo sobre el Canelo

Señaló que no habrá nadie como él

No cabe duda que los mexicanos son una potencia mundial en el mundo del boxeo, es por esto que Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores que ha habido en todo México, estalla en contra del Canelo Álvarez, esto debido a que según Chávez, ningún peleador será como él.

A pesar de las declaraciones negativas que dio Chávez al Canelo, posteriormente pasó a señalar que es uno de los mejores peleadores que hay en la actualidad, sin embargo, no pudo limpiar bien las palabras que dijo y generó controversia, el tapatío no se ha pronunciado tras las declaraciones.

Julio César Chávez estalla contra el Canelo

Recientemente, en una entrevista con Hugo Sánchez, el ex peleador, Julio César Chávez no se guardó nada y terminó por explotar en contra del libra por libra mexicano en la actualidad, donde señaló que por más que pase el tiempo, no habrá otro como él.

“No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo.”, señaló Julio César Chávez, esto después de que recientemente el Canelo le ganara al inglés, John Ryder.