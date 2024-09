Revelan causa de muerte del actor de Élite Julián Ortega

El mundo del espectáculo está de luto tras el sorpresivo fallecimiento del actor español Julián Ortega, conocido por sus papeles en series populares como ‘Élite’ y ‘Velvet’.

La Unión de Actores y Actrices en España confirmó el deceso del actor, de 41 años, a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter), lo que conmocionó a sus seguidores y colegas.

La causa inicial de su muerte no se aclaró de inmediato, pero según un informe del medio La Voz de Cádiz, se reveló que Ortega “murió ahogado el domingo en una playa de Zahora”.

Sin embargo, esta información fue corregida horas después. El medio informó que el actor sufrió un infarto en la orilla de la playa y que el equipo de rescate no pudo reanimarlo.

Julian Ortega — star of the viral Netflix show «Elite» — has died. 💔

All we know: https://t.co/T6TOatuwcD pic.twitter.com/Orxm7x9FGV

— TMZ (@TMZ) August 30, 2024