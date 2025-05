Julián Gil lanza explosivas acusaciones contra Marjorie de Sousa: «Me pegó y rompió mi camiseta»

Julián Gil acusa a Marjorie.

Culpa a Marjorie del divorcio.

Relató violencia física sufrida.

El escándalo entre Julián Gil y Marjorie de Sousa resurge con fuerza luego de las impactantes declaraciones que el actor argentino realizó en el reality show ‘Secretos de Parejas’.

Donde no solo insinuó que la actriz venezolana lo golpeó durante una acalorada pelea, sino que además la señaló como la responsable del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

En la emisión más reciente del programa, el protagonista de telenovelas decidió abrir su corazón y narrar episodios desconocidos de su turbulenta relación con Marjorie, madre de su hijo Matías, con quien sostiene una prolongada y mediática batalla legal.

Durante la charla que sostuvo junto a Poncho de Nigris, Bárbara de Regil y sus parejas, Julián fue enfático en señalar que los verdaderos rostros de las personas se revelan en medio de un divorcio:

«Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen ¿no?… Cuando nos peleamos ella me pegó», afirmó Julián Gil sin rodeos.

Sus palabras no dejaron espacio a interpretaciones, al narrar con detalle cómo fue agredido físicamente por la venezolana:

«No, no se agarraron, no, me agarró. Me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por una ventana ahí en Miami, y me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta. Eso terminó allí», relató.

Gil además aseguró que pese a estos episodios violentos, el destino los volvió a unir en 2014 durante la grabación de una telenovela producida por Nicandro Díaz, misma que fue envuelta en rumores que apuntaban a que Pedro Fernández abandonó el proyecto a raíz de Marjorie.