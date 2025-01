¿Problemas en el paraíso? Julián Gil le responde a su esposa tras decir que se quiere divorciar

«Eso es falso»

El actor también mostró su incomodidad al enterarse de declaraciones atribuidas a él en diferentes medios, algo que desmintió tajantemente:

«Hoy me encuentro con un montón de publicaciones diciendo que di declaraciones exclusivas después de la boda», destacó.

«Eso es falso. Me acabo de levantar tras seis días de matrimonio, y no me parece de buen gusto que inventen cosas que no he dicho», puntualizó.

Pese a los rumores, Julián se mostró radiante y feliz, disfrutando de uno de los días más importantes de su vida.