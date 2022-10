Julián Gil ofrece reveladora entrevista

El actor argentino confiesa que si atacan a Marjorie de Sousa, madre de su hijo, es porque se lo ha ganado

Compartió también que está escribiendo un diario para que el pequeño Matías sepa algún día toda la verdad Uno de los escándalos más sonados en los últimos años en el mundo del espectáculo es la batalla legal que sostuvieron el actor argentino Julián Gil y la también actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa por la custodia y manutención de su hijo, el pequeño Matías, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 6 años de edad. Recientemente, el también empresario ofreció una reveladora entrevista donde confesó que si su ex ha recibido ataques es simplemente porque se lo ha ganado, además de contar que está escribiendo un diario para que el pequeño Matías sepa algún día toda la verdad. Usuarios no dudaron en mostrarle su apoyo tras su declaración, aunque otras personas lo atacaron con todo. ¿Qué dijo Julián Gil sobre Marjorie de Sousa? En un video que está disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz, se observa a Julián Gil a su llegada a la Ciudad de México. ¿El motivo de su visita? Para particpar en el programa República deportiva, transmitido por TUDN, así como para visitar a su familia. De buen humor, respondió a las preguntas de la prensa. “Me he sentido muy identificado con ustedes, los miembros de la prensa, con los comunicadores. Una vez me editaron que dije algo de Gustavo Adolfo (Infante), que la verdad me parece un tipo nefasto, y no me dejaron decirlo, pero fuera de eso, todo bien”, expresó el actor argentino, quien a mediados de este 2022 cumplió 52 años de vida.

“Los niños deben estar con papá y mamá todos los días del año”, dice Julián Gil A la observación que en uno de sus más recientes programas volvió a mencionar a su hijo, y que ya se le ve más en paz, Julián Gil reveló que en realidad no le queda de otra y que está consciente que ya no hay más recursos: “Y si estoy más en paz es porque entendí que era la manera, pero recursos ya no queda ninguno”, dijo el actor argentino. Por otra parte, y ante la próxima llegada de la Navidad, se le preguntó si en su hogar llegaba Santa Claus con un regalo para Matías y así respondió: “No tiene nada qué ver que si con el cumpleaños, con Halloween o Navidad, los niños deben estar con papá y mamá todos los días del año, todos los días que se pueda, no tiene que venir una fecha específica para estar presente”.

“Me han bulleado por llorar” Luego de revelar que odia tanto a los tribunales como a los abogados y a los jueces, se le preguntó a Julián Gil si ha llorado por todo lo que ha pasado con su hijo Matías. Después de aceptar que si, dijo que incluso lo han bulleado por hacerlo: “Hay momentos en que lloro, claro que sí, todavía hay momentos en que no entiendo nada, todavía sigo sin entender, y mientras más pasa el tiempo, sigo sin entender”. “Como ya he dicho en más de una ocasión, el tema juidicial no existe. La excusa más contundente al final era que el juez tomaba la decisión de dónde, cuándo y cómo podía ver yo al niño, y al no haber un caso judicial, la única decisión y la última palabra la tiene la mamá (refiriéndose a Marjorie de Sousa)” (Archivado como: Julián Gil confiesa que si atacan a Marjorie de Sousa, madre de su hijo, es porque se lo ha ganado).

Julián Gil da a entender que han borrado publicaciones, ¿lo hizo Marjorie de Sousa? Para finalizar con esta entrevista, y después de decir que está escribiendo un diario para que el pequeño Matías sepa algún día toda la verdad, Julián Gil dio a entender que se han borrado ciertas publicaciones en redes sociales, pero no se preocupa porque él las tiene en su poder: “Yo con quien me quiero encontrar es con mi hijo, olvídense si me encuentro con Marjorie y me la seguiré encontrando, pero con quien me tengo que encontrar es con mi hijo”. “Si ella es feliz y ella está bien, el niño va a estar bien, no tiene nada qué ver una cosa con la otra (respecto a los ataques que ha sufrido la actriz venezolana en redes sociales), pero lo que diga la gente no lo dice porque yo la mando, se lo ha ganado y tú ves esas publicaciones y el 99 por ciento de los comentarios son de reproche, es algo que se ganó, no es porque les caiga mal a la gente y es algo inevitable”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).