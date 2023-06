Viuda de Julián Figueroa revela lo más triste sobre su hijo

En una entrevista frente a las cámaras, Imelda reveló lo que creyó su hijo al dejar de tener la presencia de su papá con él. Al parecer, el pequeño José Julián no ha entendido que su padre falleció, pero su madre también comentó que le explicará todo.

La joven también reveló que Julián siempre externó su ganas de querer ver crecer a su hijo, lamentablemente, no pudo ser de esa forma. Aunque Maribel ya dijo que tratará de que la falta de Julián no le afecte a su nieto. ARCHIVADO COMO: Julián Figueroa triste hijo

«Primero estaba enojado porque sentía que su papá lo había abandonado», confesó Imelda, la viuda de Julián al programa ‘De Primera Mano. “Yo lo que hice fue decirle la verdad: ‘La gente muere mi amor, tu papá no te abandonó”.

Julián Figueroa triste hijo: Sigue sin creer la muerte

Imelda también dijo que ella misma estaba todavía muy afectada por la pérdida de su pareja, pues extraña poder compartir todo con él. “Julián me deja un hueco muy grande, o sea, compartíamos demasiadas cosas no sé, hay veces que todavía no lo asimilo».

“Ahorita estoy enamorada de mi hijo, le estoy dando todo el amor que puedo, lo estoy sacando adelante, todas las preguntas que él me ha hecho acerca de lo que pasó con su papá de su fallecimiento se las he contestado”, dijo la viuda frente a cámaras.