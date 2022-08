¡Julián Figueroa se disculpa con su esposa por haber besado a una fan!

“Está todo sacado de contexto, es una chava que se me acercó, me pide una foto, y cuando nos estábamos sacando la foto se acerca y me da un beso, ¿Pues cómo reaccionas? Le doy un abrazo de que ‘gracias hermosa’, después seguimos platicando me dice que conoce a mi papá, la llevo a su taxi y ya”. Aseguró a los medios desmintiendo que tampoco le pidió su teléfono. Archivado como: Julián Figueroa se disculpa con su esposa

Julián Figueroa se disculpa con su esposa: Habla de sus problemas con el alcohol

El hijo del ‘Poeta del Pueblo’ no negó el hecho de que esté tratando con sus problemas de adicciones, los cuales de acuerdo a sus propias palabras, lo ha tratado desde hace tiempo y espera mejorar. “Yo sí tengo un problema, he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá”, dijo.

Dijo que el no debe explicaciones, pero que se ve en la obligación de hablarlo públicamente ya que los medios lo hacen. “Yo no debería ni siquiera decirlo porque es un tema personal, pero digo, los medios se han ‘encajado’ de que no sea personal. Tengo un problema con el alcoholismo pero es mentira que haya recaído y mucho menos durante mi trabajo”, aseguró el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Entre los comentarios, hay gente que dice que el que haya sido una fan, no justifica que la haya besado: “La pareja de él es cantante también, ella puede besarse así con sus fans. Lo que es igual no es ventaja, pero vamos a ver si él va a reaccionar tan calmado como esta en este video”, “Se le olvidó que era casado, el momento lo sorprendió, pero que pase viceversa a ver que tal reacciona”, “Jajaja menos mal que es el

‘amor de su vida'”. (VER VIDEO COMPLETO) Archivado como: Julián Figueroa se disculpa con su esposa