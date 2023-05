La desgarradora felicitación de cumpleaños de Maribel Guardia para su hijo

Y es que un día antes de manifestar su mensaje a su nieto, Maribel Guardia había dedicado también una publicación a su hijo Julián Figueroa: “#felizcumpleaños @julian_f.f Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”.

Finalizó mandando mucha luz: “Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”, escribió la actriz. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARIBEL GUARDIA SOBRE EL CUMPLEAÑOS DE SU NIETO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.