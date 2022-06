Julia Gama dice que Janick Maceta tenía ‘un mal carácter’

Posteriormente la modelo brasileña dijo que miss Perú, quien es Janick Maceta tenía un carácter difícil y sostuvo que no era una persona fácil de tratar: “Bueno digo, tenía un carácter muy difícil de tratar, de verdad que sí, no fue muy ‘nice’ con nosotras sinceramente, no se porque razón pero de verdad fue con la única que no hice amistad”. Contó la representante de Brasil.

“Con todas me lleve super bien de verdad, pero la peruana no estaba muy bien de personalidad este año, pero bellísima”, reafirmó Julia Gama. Laura Bozzo quedó impactada con las declaraciones de Julia, pues nadie se esperaba esa referencia de Janick Maceta. Esto sin duda ha sido como una bomba para Janick y también para Julia, pues ahora mismo se encuentran en boca de todos. Archivado como: Julia Gama despotrica contra Miss Perú (VER VIDEO)