Juzgarán al famoso actor, Gérard Depardieu por presuntas agresiones en set de filmación

De acuerdo a The Associated Press, la agresiones fueron cometidas en 2021 contra dos mujeres en el set de una película, según informaron fiscales el lunes.

Su abogado, Christian Saint-Palais, se negó más tarde a hacer declaraciones a los periodistas, más allá de decir que el actor ya no estaba bajo custodia policial.

Denuncias por agresiones en set

Sin embargo, The Associated Press informó que no se identificó a las presuntas víctimas en el comunicado.

Según el periódico francés Le Parisien, una encargada de escenografía de 53 años alega que Depardieu la tomó y tocó en la cintura, el vientre y los senos durante la filmación de ‘Les volets verts’.

Esto según su abogada, Carine Durrieu Diebolt, quien presentó la denuncia ante la fiscalía de París en febrero.

Depardieu ha negado todas las acusaciones en su contra. En una carta abierta en octubre pasado, declaró: «Nunca, nunca he abusado de una mujer».