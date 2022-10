Previamente, medios de comunicación como ‘Chisme no Like’ aseguraron que Ana Araujo le había pedido a Pablo Lyle el divorcio desde el pasado mes de diciembre luego de que ella había sido captada ya ‘rehaciendo’ su vida amorosa al lado del exfutbolista y comentarista deportivo Marc Crosas, pero aparentemente continúa al lado de su esposo.

Este viernes, las cosas en el juicio de Pablo Lyle dieron un aparatoso e inesperado giro cuando ‘reapareció’ su aún esposa Ana Araujo, tras meses de especulaciones y rumores en los que se aseguraba que le había pedido el divorcio al actor e incluso que ya salía con un ex futbolista en México, sin embargo, todo quedó más que claro: siguen juntos y ella rindió su impactante declaración.

“Recuerdo que Lucas (su cuñado) tomó una salida que después se dio cuenta que no era la correcta… recuerdo que dice ‘lo siento’ y continuamos… empezamos a escuchar un claxon que nos tocó super fuerte, era muy agresivo y de hecho a mi me pareció muy exagerado… recuerdo que llegamos a un semáforo en rojo y empiezo escuchar gritos, muchas groserías y en eso siento un golpe, que golpean la camioneta…”, manifestó la esposa de Pablo Lyle.

¿La esperanza de Pablo Lyle fue el testimonio de su esposa?

Y es que el testimonio de Ana Araujo podría ser ‘clave’ para la defensa de Pablo Lyle, por lo que detalló sobre la forma en que el cubano Juan Ricardo Hernández reaccionó para provocar que el actor le diera el golpe que le ocasionara una caída y lo dejara en coma por varios días antes de morir… ¿qué más declaró la aún pareja del galán de telenovelas?

“Venía pitándonos un claxon muy fuerte todo el camino hasta que nos detuvimos y comencé a escuchar como un señor gritando, insultando y diciendo groserías; me asusté muchísimo, me empezó a latir el corazón muy fuerte y en eso escucho que golpean la camioneta… sí (lo vi) porque voltee… Mauro (su hijo) que venía al lado de mi me abrazó muy fuerte y comenzó a llorar y trató de protegerse conmigo… recuerdo que Aranza (su hija) se tapó los oídos y trató de hacerse bolita al lado de mi”, manifestó la mexicana.