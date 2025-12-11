Arrestan a ocho jugadores juveniles de Filadelfia por presunto robo en Dick’s Sporting Goods
Publicado el 12/10/2025 a las 20:41
- Ocho adolescentes fueron arrestados
- Robo captado en video
- No jugaron el campeonato
Segun informa CBS, Los jugadores juveniles Filadelfia acusados enfrentan cargos graves tras presuntamente sustraer más de dos mil dólares en mercancía de una tienda Dick’s Sporting Goods ubicada en Florida.
La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que los adolescentes fueron acusados de robo en tiendas minoristas por valor superior a setecientos cincuenta dólares y conspiración relacionada.
Las edades de los jóvenes oscilaban entre trece y quince años, y según las autoridades, participaron en el incidente mientras se encontraban dentro del establecimiento el pasado sábado.
El presunto robo fue registrado por cámaras de vigilancia, permitiendo a los agentes identificar los movimientos coordinados del grupo e iniciar los procedimientos necesarios para efectuar los arrestos correspondientes.
Robo organizado y evidencia captada en video
Según las autoridades, los adolescentes se dividieron en dos grupos dentro de la tienda con la intención de ejecutar un robo organizado sin llamar la atención inicialmente.
Un grupo realizó una compra para aparentar normalidad antes de encontrarse con el otro grupo en el centro de la tienda, donde comenzó la coordinación del robo.
Los jóvenes guardaron la mercancía dentro de una bolsa de Dick’s Sporting Goods, acción que, de acuerdo con la oficina del sheriff, fue captada claramente en el video de vigilancia.
Tres adolescentes salieron del establecimiento con los artículos ocultos, mientras otros cinco permanecieron dentro, siendo posteriormente arrestados después de que el personal alertara a las autoridades.
Jugadores juveniles Filadelfia acusados pierden oportunidad deportiva
Welcome To Florida: 8 teens from Philadelphia were arrested after stealing thousands of dollars of merchandise from a Dick’s Sporting Goods in Sheriff Grady Judd’s county! The teens were in town for a youth football tourney and thought they could get away with the crime. pic.twitter.com/5mVxUNA6ZM
— John Cremeans (@JohnCremeansX) December 10, 2025
Los jugadores juveniles de Filadelfia acusados se encontraban en Davenport, Florida, al sur de Orlando, para participar en el torneo Prolifix Nationals representando al equipo United Thoroughbreds durante el fin de semana.
Debido a los arrestos sucedidos ese mismo sábado, los ocho adolescentes no pudieron participar en el partido por el campeonato programado para más tarde ese día.
El equipo había viajado con expectativas competitivas importantes, y la ausencia de los jugadores detenidos impactó directamente su capacidad para presentarse en la final del torneo.
El incidente generó atención porque los involucrados viajaban por motivos deportivos y representaban a una organización juvenil, aumentando el interés público por lo ocurrido durante la visita.
Proceso legal continúa sin antecedentes previos
La Oficina del Sheriff del Condado de Polk señaló que, según el Centro de Servicios de Justicia Juvenil de Filadelfia, ninguno de los adolescentes tenía antecedentes penales registrados.
Esta información fue añadida al expediente del caso para conocimiento de los fiscales, quienes deberán evaluar la situación y determinar los pasos legales correspondientes en adelante.
Las investigaciones continúan activas mientras las autoridades revisan el material de vigilancia para precisar la participación individual de cada adolescente en el presunto robo.
La Oficina del Sheriff indicó que no se han ofrecido más detalles sobre futuras audiencias, manteniendo el caso abierto mientras continúa el análisis de la evidencia obtenida.