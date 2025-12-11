Arrestan a ocho jugadores juveniles de Filadelfia por presunto robo en Dick’s Sporting Goods

Ocho adolescentes fueron arrestados

Robo captado en video

No jugaron el campeonato

Segun informa CBS, Los jugadores juveniles Filadelfia acusados enfrentan cargos graves tras presuntamente sustraer más de dos mil dólares en mercancía de una tienda Dick’s Sporting Goods ubicada en Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk informó que los adolescentes fueron acusados de robo en tiendas minoristas por valor superior a setecientos cincuenta dólares y conspiración relacionada.

Las edades de los jóvenes oscilaban entre trece y quince años, y según las autoridades, participaron en el incidente mientras se encontraban dentro del establecimiento el pasado sábado.

El presunto robo fue registrado por cámaras de vigilancia, permitiendo a los agentes identificar los movimientos coordinados del grupo e iniciar los procedimientos necesarios para efectuar los arrestos correspondientes.

Robo organizado y evidencia captada en video



Según las autoridades, los adolescentes se dividieron en dos grupos dentro de la tienda con la intención de ejecutar un robo organizado sin llamar la atención inicialmente.

Un grupo realizó una compra para aparentar normalidad antes de encontrarse con el otro grupo en el centro de la tienda, donde comenzó la coordinación del robo.

Los jóvenes guardaron la mercancía dentro de una bolsa de Dick’s Sporting Goods, acción que, de acuerdo con la oficina del sheriff, fue captada claramente en el video de vigilancia.

Tres adolescentes salieron del establecimiento con los artículos ocultos, mientras otros cinco permanecieron dentro, siendo posteriormente arrestados después de que el personal alertara a las autoridades.