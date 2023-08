Las campeonas del mundo del fútbol renuncian a la Selección Española

El gesto fue considerado como una invasión de la intimidad de Hermoso y como un acto inaceptable en cualquier contexto. La respuesta no se hizo esperar.

La sorprendente medida, plasmada en un comunicado respaldado por las 81 futbolistas del equipo, deja en claro que no volverán a portar la icónica camiseta roja.

«Y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, explican las jugadoras en el comunicado emitido desde FutPro.

El mensaje es contundente: no regresarán a representar a España en los campos de juego hasta que el presidente de la Federación dé un paso atrás.

Se niega a dimitir

En un giro inesperado, amagó con presentar su dimisión, generando expectativas sobre un posible cambio en la dirección de la Federación.

Sin embargo, en un viraje de los acontecimientos, Rubiales finalmente rechazó renunciar y lanzó un mensaje desafiante tanto a las futbolistas como a sus críticos, «No voy a dimitir», dijo.

Este rechazo a ceder ante las demandas de las campeonas del mundo ha profundizado aún más la tensión y la indignación en torno a su liderazgo, según El Financiero.

«Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti’. Ella me dijo: ‘Eres un crack’ y yo le dije: ‘¿Un piquito?’, a lo que me contestó: ‘Vale», dijo Rubiales.