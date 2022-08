Newell solía comprar en una tienda local de la ciudad de Alexandria sus boletos para el juego Pick 4, hasta que un día decidió cambiar su rutina y comprar tiquetes de lotería por internet , informó en el diario The Sun. Ese fue el primer paso que cambió su suerte.

Para muchos la historia de William Newell no se debe a una estrategia elaborada y por el contrario piensan que tiene mucho que ver con la suerte, pero lo cierto es que el hombre terminó ganando más de $100 mil dólares con su particular forma de jugar a la lotería y ahora comparte su secreto con la gente.

¿Estrategia o suerte?

El hombre no solo adquirió los boletos por internet para el juego Pick 4, sino que aplicó una particular estrategia: compró 20 boletos de lotería idénticos, es decir, que todos tenían la misma combinación de cuatro números: 5-4-1-1. ¡La suerte le sonrío y ganó 20 veces! Newell no especificó por qué eligió esos números.

El juego Pick 4 establece un monto de premio fijo, esto quiere decir que cada boleto boleto ganador se lleva la totalidad del premio mayor. ¿Qué significa esto? que si usted tiene varios boletos con el mismo número ganador, entonces podrá aumentar las ganancias totales.