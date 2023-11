Jueza rechaza intento de Trump de retrasar el juicio por documentos clasificados

Mientras tanto, en Florida, una jueza federal se negó a retrasar el inicio del caso penal de Donald Trump, señaló The Associated Press.

Además, Kise argumentó que los fiscales no han cumplido con ningún estándar legal para probar las acusaciones de conspiración.

«No hay ninguna víctima, ningún denunciante. No hay heridos. Todo eso está establecido por la evidencia», dijo Christopher Kise, abogado de Trump.

Mismo que amenaza su imperio inmobiliario, argumentando que los fiscales no han demostrado la intención del expresidente de engañar a bancos.

Aileen Cannon, la jueza, dictaminó que desestimar la moción del equipo legal de Trump «sin perjuicio» no significa que no pueda reconsiderarse en el futuro.

Asimismo, sugirió que Trump buscaba posponer el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, según el medio de The Hill.

También enfrenta cargos en Georgia que lo acusan de intentar subvertir el voto de ese estado, detalló la agencia de The Associated Press.

Complejo entorno legal

Actualmente está enfrentando un juicio por supuestos movimientos fraudulentos dentro de su empresa familiar, donde sus hijos han testificado.

Por otro lado el portal de The Hill aseguró que Donald Trump ha negado en varias ocasiones haber actuado mal en todos los casos.

El exmandatario estadounidense ha argumentado sin pruebas que son parte de un esfuerzo motivado políticamente para impedir su regreso a la Casa Blanca.

Este entramado legal compone una compleja serie de desafíos legales para el expresidente, reseñó The Associated Press y The Hill.