Jueza frena acceso de ICE a direcciones de migrantes obtenidas a través del IRS
Publicado el 11/21/2025 a las 21:05
- Jueza frena acceso de ICE
- Migrantes obtienen protección temporal
- Revés para política migratoria
Una jueza federal bloqueó temporalmente un acuerdo que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acceder a direcciones de migrantes entregadas por la agencia tributaria estadounidense.
La medida detiene un plan impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump para facilitar detenciones y deportaciones mediante datos fiscales.
El freno judicial surge tras denuncias de organizaciones que señalaron que compartir esta información violaba la ley.
Asimismo, el caso coloca nuevamente bajo escrutinio las tácticas federales empleadas en los operativos migratorios del país.
La jueza Kollar-Kotelly detiene el intercambio de datos
La decisión fue emitida por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien ordenó suspender cualquier transferencia de información entre las agencias.
Durante el verano, ICE obtuvo miles de direcciones de migrantes gracias al acceso otorgado por el IRS.
Según documentos presentados en el proceso, alrededor de 47.000 personas vieron sus datos personales compartidos sin una orden judicial específica.
La magistrada determinó que esta práctica excedía los límites establecidos por la ley.
La ley federal no respalda el uso migratorio de datos fiscales
El marco legal solo permite compartir datos tributarios cuando existe un proceso penal federal o autorización formal de un tribunal.
En este caso, los demandantes alegaron que el uso migratorio de las direcciones no cumplía esos requisitos.
El tribunal coincidió en que la entrega de información violaba las normas de confidencialidad que protegen a los contribuyentes.
Por ello, la jueza suspendió el acuerdo y prohibió temporalmente a ambas agencias coordinar el acceso a estos datos.
Un revés para las políticas migratorias del Gobierno
La orden judicial representa un nuevo obstáculo para la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.
Desde su llegada al poder, la administración ha fortalecido operativos y ampliado las redadas en distintas regiones del país.
Las autoridades federales han recurrido a múltiples herramientas para localizar a personas sin estatus legal.
El uso de información tributaria formaba parte de esos esfuerzos más amplios de localización.
Redadas y despliegue de fuerzas federales
Durante los últimos meses, operativos migratorios se han intensificado en ciudades de alto tránsito de migrantes. La Guardia Nacional incluso fue desplegada en urbes como Los Ángeles, Chicago y Charlotte para apoyar detenciones.
Esas acciones generaron preocupación entre defensores de derechos civiles por el uso de recursos militares en tareas migratorias. La suspensión de acceso a datos fiscales limita una de las vías empleadas para identificar y localizar a personas indocumentadas.
El fallo judicial añade presión a la administración, que enfrenta múltiples desafíos legales relacionados con su política migratoria. Organizaciones comunitarias han celebrado la decisión al considerarla un paso clave para proteger la privacidad de miles de contribuyentes.
También exigen mayor transparencia en la forma en que el Gobierno obtiene información sensible de residentes vulnerables. El caso continuará en revisión, mientras grupos legales buscan que la prohibición se vuelva definitiva en las próximas etapas del proceso.
Seguridad fronteriza y derechos individuales
La suspensión evidencia la tensión entre seguridad fronteriza y derechos individuales en un contexto político marcado por debates migratorios intensos.
Además, el tribunal recordó que las agencias deben actuar estrictamente dentro de los límites que marca la ley.
El futuro del acuerdo dependerá ahora de las próximas audiencias y decisiones judiciales.
Hasta entonces, el acceso del ICE a datos fiscales permanece bloqueado, reforzando la protección temporal de miles de migrantes en todo el país, apuntó ‘EFE’, y ‘Prensa Libre‘.