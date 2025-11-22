Jueza frena acceso de ICE a direcciones de migrantes obtenidas a través del IRS

Jueza frena acceso de ICE

Migrantes obtienen protección temporal

Revés para política migratoria

Una jueza federal bloqueó temporalmente un acuerdo que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acceder a direcciones de migrantes entregadas por la agencia tributaria estadounidense.

La medida detiene un plan impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump para facilitar detenciones y deportaciones mediante datos fiscales.

El freno judicial surge tras denuncias de organizaciones que señalaron que compartir esta información violaba la ley.

Asimismo, el caso coloca nuevamente bajo escrutinio las tácticas federales empleadas en los operativos migratorios del país.

La jueza Kollar-Kotelly detiene el intercambio de datos

La decisión fue emitida por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien ordenó suspender cualquier transferencia de información entre las agencias.

Durante el verano, ICE obtuvo miles de direcciones de migrantes gracias al acceso otorgado por el IRS.

Según documentos presentados en el proceso, alrededor de 47.000 personas vieron sus datos personales compartidos sin una orden judicial específica.

La magistrada determinó que esta práctica excedía los límites establecidos por la ley.