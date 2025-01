Juez sentencia a Trump por caso en Nueva York, pero no le impone ninguna pena

Durante su comparecencia, realizada por videoconferencia, Trump calificó el proceso como “una experiencia muy terrible” y sostuvo que no había cometido ningún delito.

Sus declaraciones reflejan la postura que mantuvo durante todo el juicio, en el que argumentó que las acusaciones eran parte de un intento de sus opositores por deslegitimarlo.

El caso atrajo la atención internacional debido a sus implicaciones políticas y legales.

Los fiscales argumentaron que los pagos violaban leyes de financiamiento de campañas y buscaban ocultar información que podría haber perjudicado sus posibilidades electorales.

President-elect Donald Trump receives no jail time or penalties in sentence for hush money conviction. https://t.co/C3DG2Uya4B

— CNN (@CNN) January 10, 2025