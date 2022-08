En su fallo de 13 páginas, Bruce Reinhart, juez magistrado de Estados Unidos, concluyó que el gobierno no había justificado “mantener la declaración jurada en secreto” debido al “intenso interés público e histórico en una búsqueda sin precedentes en la residencia de un expresidente”.

Un juez federal en Florida rechazó formalmente este lunes la petición del Departamento de Justicia de mantener completamente sellada una declaración jurada que respalda la orden de allanamiento del 8 de agosto efectuada en la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el diario New York Post.

El riesgo de revelar toda la declaración jurada de la orden de allanamiento

“Esta es una situación volátil con respecto a esta búsqueda en todo el espectro político, pero en un lado en particular”, comentó Bratt al juez. “El gobierno está muy preocupado por la seguridad de los testigos en estos casos y el impacto de toda la atención sobre estos testigos en otros testigos”.

Los medios de comunicación, incluidas las tres principales cadenas de televisión, Associated Press, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y CNN habían tratado de hacer pública la declaración jurada de la orden de allanamiento contra la mansión del expresidente Donald Trump, acotó el New York Post.