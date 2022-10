Aunque la decisión es por un corto tiempo, se espera que la mayoría de casos que se recibieron puedan obtener el apoyo que esperan de las autoridades y señalaron que hay una fecha límite para las personas que presentaron sus solicitudes. Desde el momento en que se anunció que el programa DACA es considerado ilegal, las quejas no dejaron de surgir.

¿Qué estipuló el juez?

En su resolución, el magistrado Andrew Hanen, del distrito sur de Texas, indica que el Gobierno de EE. UU. puede continuar aceptando las solicitudes de renovación de aquellos migrantes que obtuvieron este beneficio antes de que el juez lo declarara ilegal en julio de 2021, informó la agencia EFE.

El juez declaró que se puede continuar con las limitaciones que estableció anteriormente. Esas limitaciones dicen que no puede haber nuevos solicitantes de DACA y que los que ya están en el programa pueden seguir estando en él y renovar sus solicitudes, informó la agencia The Associated Press.