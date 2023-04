Juez ordena la detención de expresidente

Alejandro Toledo será puesto en una cárcel del condado de San Mateo

“Es una persona mayor y tiene problemas de salud”

Ordenan detención Alejandro Toledo. Este miércoles 19 de abril, un juez de los Estados Unidos ha ordenado la detención de un expresidente y le pidió al ex mandatario entregarse a las autoridades por algunos supuestos delitos cometidos. De acuerdo con los informes, el político será extraditado a Perú para llevar a cabo su proceso de detención.

Se trata del ex presidente peruano Alejandro Toledo Manrique, quien en estos momentos enfrenta cargos por supuesta corrupción, ya que se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos. Un juez de EEUU pidió que se entregue a agentes federales después de que una corte de apelaciones denegara su última moción para detener su extradición a Perú.

Ordenan detención de expresidente Alejandro Toledo

El encargado de dar dicha orden, fue el juez Thomas S. Hixson de San Francisco quien mencionó que Toledo, que ha estado bajo arresto domiciliario, y le ordenó al ex mandatario que se entregue este viernes a los agentes del Servicio Federal de Alguaciles en San José, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Cabe mencionar que Toledo será puesto en una cárcel del condado de San Mateo a la espera de ser extraditado a su país de origen, donde las autoridades afirman que aceptó sobornos en el marco de un gigantesco escándalo de corrupción en el que están implicados cuatro ex presidentes peruanos. Toledo refuta las acusaciones.