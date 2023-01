Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables, de acuerdo con The Associated Press.

¿El expresidente fue juzgado?

El propio Donald Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente, según The Associated Press. Ni el expresidente ni sus hijos, que ayudaron a dirigir y promover la Organización Trump, estuvieron en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia.

La Organización Trump fue acusada a través de dos de sus subsidiarias: Trump Corp., que recibió una multa de 810.000 dólares; y Trump Payroll Corp., que fue multada con 800.000 dólares. Archivado como: Multa Donald Trump.