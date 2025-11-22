Juez federal frena de forma definitiva el intento de cerrar agencias que financian bibliotecas y museos en EE.UU.
Publicado el 11/21/2025 a las 20:18
- Juez frena intento de Trump sobre cerrar agencias
- Protección a fondos culturales
- Estados ganan disputa legal
Un juez federal emitió un bloqueo permanente contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba cerrar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.
La decisión frena el plan de eliminar una agencia clave para la financiación cultural en todo el país.
El fallo representa un golpe significativo para la iniciativa federal que pretendía suprimir programas creados por el Congreso.
También marca una victoria decisiva para una coalición de fiscales que acudió a los tribunales para impedir el desmantelamiento institucional.
El fallo del juez McConnell protege fondos federales
La resolución fue emitida por John J. McConnell, magistrado del Tribunal Federal de Rhode Island.
El juez concluyó que la orden ejecutiva violaba la Constitución y excedía las facultades del Poder Ejecutivo.
En su dictamen, señaló que no es legal eliminar agencias creadas por el Congreso mediante una simple acción presidencial.
El fallo cubre todas las subvenciones estatales y territoriales distribuidas por la entidad afectada.
Impacto en bibliotecas y museos del país
En 2024, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas destinó 180 millones de dólares a instituciones estatales.
Estos fondos permiten el funcionamiento de programas educativos, preservación de archivos y acceso público al conocimiento.
El intento de eliminar la agencia implicaba la desaparición de cientos de millones en programas culturales.
Las autoridades estatales argumentaron que este recorte habría afectado directamente a comunidades vulnerables.
La coalición de fiscales logra una victoria clave
Veintiún fiscales generales se unieron a la demanda presentada contra la Casa Blanca.
Los estados participantes incluyeron a Nueva York, California, Massachusetts, Arizona y Washington, entre otros.
Su argumento central era que la orden violaba procedimientos federales establecidos por ley.
También insistieron en que ningún presidente puede suprimir agencias sin considerar normativas de financiamiento aprobadas por el Congreso.
Un nuevo capítulo en las disputas legales
La decisión del juez McConnell se suma a otros fallos que han detenido acciones similares impulsadas por la Administración Trump.
Representantes estatales afirmaron que continuarán acudiendo a la justicia para proteger instituciones públicas. Destacaron la importancia de garantizar el acceso universal a bibliotecas, museos y programas educativos.
La resolución subraya que las agencias federales no pueden ser desmanteladas sin el debido proceso legal. El fallo llega en un momento en que el financiamiento cultural es tema de debate en varios estados.
Defensores de estas instituciones consideran que la decisión evita un retroceso significativo en el acceso al conocimiento. La demanda también resaltó que cerrar estas agencias afectaría proyectos comunitarios esenciales.
Pronunciamiento del tribunal mantiene programas
Los fiscales celebraron que la justicia reafirmara el papel del Congreso en la creación y continuidad de estos organismos.
El pronunciamiento del tribunal mantiene en vigor todos los programas vigentes del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.
Además, preserva los recursos destinados a bibliotecas rurales, museos locales y centros culturales comunitarios. La coalición de estados aseguró que seguirá vigilante ante cualquier intento similar en el futuro.
Con esta decisión, queda blindado el acceso a servicios que benefician a millones de ciudadanos en todo el país, determinó ‘EFE’ y ‘SWI‘.