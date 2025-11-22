Juez federal frena de forma definitiva el intento de cerrar agencias que financian bibliotecas y museos en EE.UU.

Juez frena intento de Trump sobre cerrar agencias

Protección a fondos culturales

Estados ganan disputa legal

Un juez federal emitió un bloqueo permanente contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba cerrar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.

La decisión frena el plan de eliminar una agencia clave para la financiación cultural en todo el país.

El fallo representa un golpe significativo para la iniciativa federal que pretendía suprimir programas creados por el Congreso.

También marca una victoria decisiva para una coalición de fiscales que acudió a los tribunales para impedir el desmantelamiento institucional.

El fallo del juez McConnell protege fondos federales

La resolución fue emitida por John J. McConnell, magistrado del Tribunal Federal de Rhode Island.

El juez concluyó que la orden ejecutiva violaba la Constitución y excedía las facultades del Poder Ejecutivo.

En su dictamen, señaló que no es legal eliminar agencias creadas por el Congreso mediante una simple acción presidencial.

El fallo cubre todas las subvenciones estatales y territoriales distribuidas por la entidad afectada.