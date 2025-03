Juez detiene cualquier traslado o reubicación de Abraham Oseguera hermano de ‘El Mencho’

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, ha obtenido una orden judicial que impide su traslado o reubicación del penal federal del Altiplano.

Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió una suspensión de oficio en su favor.

Asegurando el derecho a Abraham Oseguera Cervantes, alias «Don Rodo» de comunicarse con familiares.

Así como reunirse con sus abogados y permanecer en su ubicación actual mientras se resuelve su situación legal.

Mexico: Abraham Oseguera Cervantes, known as Don Rodo and brother of El Mencho, leader of the Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), had his arrest validated by a federal judge and has been ordered to be transferred to El Altiplano prison.

