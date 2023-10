Juez deniega intento de prohibir el rechazo de solicitantes de asilo

A la vez que dificulta la solicitud de asilo a quienes no siguen los métodos establecidos. Más de 263.000 personas programaron citas en la aplicación CBP One.

Para prohibir que los funcionarios estadounidenses rechacen a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos con México si no tienen cita previa en una aplicación de teléfono móvil.

El Departamento de Justicia insistió en que no existe una política de devolución de solicitantes de asilo.

CBP One se ha convertido en «el único mecanismo para acceder al proceso de asilo de Estados Unidos en un (puerto de entrada) en la frontera sur».

Si bien los que tienen cita tienen prioridad, la Patrulla Fronteriza no puede «devolver» a los que no la tienen, escribieron los abogados del gobierno.

¿Nuevo programa de visados?

Procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si la solicitan por internet con un patrocinador financiero y llegan a un aeropuerto.

Texas encabeza a 21 estados que argumentan que Biden se excedió, diciendo que «equivale a la creación de un nuevo programa de visados que permite entrar a Estados Unidos:

«A cientos de miles de extranjeros que de otro modo no tendrían fundamento para hacerlo».

La impugnación a CBP One continuará en San Diego, a pesar de que el juez se negó el viernes a intervenir inmediatamente, según The Associated Press.