Juez de Georgia se quita la vida en su tribunal tras perder reelección

El juez Stephen Yekel, del estado de Georgia, fue encontrado muerto dentro de su sala del Tribunal Estatal del Condado de Effingham.

Según informó WSAV, se cree que Yekel, de 74 años, se quitó la vida de un disparo.

Su cuerpo fue descubierto el martes por la mañana por un diputado del tribunal, en lo que habría sido su último día en el cargo.

El sheriff del condado de Effingham, Jimmy McDuffie, indicó que Yekel probablemente se disparó el lunes por la noche o durante las primeras horas del martes.

