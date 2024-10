Juez de EE. UU. bloquea conteo manual de votos en Georgia.

Un juez ha bloqueado la implementación de una controvertida norma en Georgia que requería el conteo manual de votos para las elecciones generales del 5 de noviembre, un estado clave en el panorama electoral estadounidense.

El magistrado de circuito Robert McBurney dictaminó que la regla, aprobada el mes pasado por la Junta Electoral de Georgia, no podía ser aplicada a tiempo para las próximas elecciones.

Esta normativa, impulsada por la mayoría conservadora de la junta y vinculada al expresidente Donald Trump, busca que los funcionarios electorales verifiquen manualmente las boletas para asegurar que coinciden con la tabulación electrónica.

Aunque McBurney ha bloqueado temporalmente la norma, no ha desestimado su legalidad de manera definitiva y continuará evaluando su viabilidad y méritos en el futuro.

BREAKING: Georgia judge blocks ballot counting rule and says county officials must certify election results https://t.co/MzvTCRZbGy

— The Associated Press (@AP) October 16, 2024