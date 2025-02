Juez bloquea traslado de tres venezolanos a base de Guantánamo.

Limitaciones del fallo judicial

El diario The New York Times aclara que la orden del juez solo impide el traslado de estos tres inmigrantes, pero no afecta el programa general de traslados a Guantánamo, lo que reduce significativamente el impacto de la decisión judicial.

Aún así, el fallo representa un obstáculo legal en la implementación de la orden ejecutiva de Trump y podría sentar un precedente para futuras impugnaciones legales.

La situación sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas acciones legales y reacciones por parte de las autoridades y organizaciones de derechos humanos.

