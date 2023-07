Incluía espacio para excepciones y no se aplicaba a los niños que viajaban solos. La orden de Tigar no entrará en vigor hasta dentro de dos semanas. Los grupos de derechos de los inmigrantes que demandaron argumentaron que era una violación de la ley estadounidense que protege el derecho al asilo sin importar cómo ingresa una persona al país.

Juez bloquea política asilo: Migrantes buscan protección

De acuerdo con The Associated Press, los grupos dijeron que obligaba a los migrantes a buscar protección en países que no tienen el mismo sistema de asilo sólido y protecciones de derechos humanos que Estados Unidos y los deja en un limbo peligroso. También argumentaron que la aplicación CBP One que el gobierno quiere que usen los inmigrantes no tiene suficientes citas y no está disponible en suficientes idiomas.

La administración de Biden dijo que la regla de asilo era una parte clave de su estrategia para lograr un equilibrio entre la aplicación estricta de la frontera y garantizar varias vías para que los migrantes presenten solicitudes de asilo válidas. La regla fue una respuesta a la inestabilidad política y económica que generó un éxodo de migrantes de países como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela.