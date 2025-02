Juez bloquea medida migratoria de Trump que permite a ICE realizar redadas en iglesias

“La gente no se presenta, y como resultado de ello los demandantes están sufriendo”, agregó.

“Los demandantes no han proporcionado evidencia que indique que alguna de sus organizaciones religiosas se haya visto afectada”, dijo la abogada del Departamento de Justicia, Kristina Wolfe, al juez.

Por su parte, los abogados del gobierno defendieron la nueva política, asegurando que no había evidencia de que las organizaciones religiosas demandantes hubieran sido afectadas directamente.

De acuerdo con ‘The Associated Press‘, la orden de restricción emitida por el juez Chang afecta únicamente a los demandantes en este caso particular.

Mientras continúa el proceso judicial para resolver las cuestiones de fondo.

Este desarrollo legal subraya la importancia de los principios constitucionales de libertad religiosa y los derechos de los inmigrantes en medio de políticas migratorias controvertidas.

El litigio sigue en curso mientras las partes involucradas esperan una resolución definitiva sobre si las redadas en lugares de culto pueden proceder legalmente o si deben ser restringidas.