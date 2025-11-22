Jueces bloquean recortes de Trump y protegen subvenciones esenciales
Publicado el 11/22/2025 a las 17:00
- Jueces frenan recortes federales
- Ciudades demandan a Trump
- Subvenciones DHS protegidas temporalmente
Segun informa CNN, Dos jueces federales bloquearon las nuevas condiciones impuestas por la administración Trump para recortar subvenciones del DHS.
La decisión afecta a cientos de millones de dólares destinados a múltiples ciudades y condados.
El fallo señala que el Gobierno federal probablemente violó la ley al imponer las condiciones unilateralmente.
Las ciudades afectadas sostienen que los fondos son esenciales para la preparación ante desastres.
Ciudades de la costa oeste logran freno temporal
Jueces impiden que Trump recorte cientos de millones en subvenciones a ciudades y condados https://t.co/G1jXAvFocK
— CNN en Español (@CNNEE) November 22, 2025
En San José, el juez William Orrick bloqueó medidas que afectaban a más de US$ 350 millones en fondos del DHS.
La orden protege a ciudades de California, Washington y Arizona que dependen de estos recursos.
San Francisco, Los Ángeles y San Diego figuran entre los demandantes.
Los gobiernos locales argumentan que las condiciones federales buscaban imponer agendas políticas.
Jueces bloquean recortes de Trump en segundo fallo
En Chicago, el juez Manish Shah también detuvo las condiciones aplicadas a más de US$ 100 millones en subvenciones.
Su fallo protegió a ciudades como Nueva York, Boston y otras administraciones locales.
Ambos jueces coincidieron en que las órdenes ejecutivas excedían la autoridad presidencial.
El Gobierno federal además intentaba obligar a cooperar con la aplicación de leyes migratorias.
Demandas buscan preservar fondos esenciales para emergencias
Las ciudades argumentan que las subvenciones financian personal de primera respuesta.
También permiten operaciones de búsqueda, rescate y capacitación ante desastres.
Los fondos son fundamentales para eventos de alto perfil como el Super Bowl LX y la Copa Mundial 2026.
Los demandantes afirman que más de 30 millones de personas dependen de estos recursos.
Gobiernos locales advierten riesgos y presiones federales
Las demandas también señalan que el Gobierno federal ha amenazado con procesar penalmente a las ciudades que acepten fondos del DHS pero no cumplan con las nuevas condiciones.
Según las querellas, la administración Trump incluso sugirió recuperar subvenciones ya entregadas si los gobiernos locales no acataban las órdenes ejecutivas.
Las ciudades argumentan que estas presiones ponen en riesgo la estabilidad financiera de los programas de emergencia y seguridad pública.
Mientras continúan los procesos judiciales, las administraciones locales destacan que la protección de fondos es crucial para evitar impactos severos en millones de residentes.