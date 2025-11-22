Jueces bloquean recortes de Trump y protegen subvenciones esenciales

Jueces frenan recortes federales

Ciudades demandan a Trump

Subvenciones DHS protegidas temporalmente

Segun informa CNN, Dos jueces federales bloquearon las nuevas condiciones impuestas por la administración Trump para recortar subvenciones del DHS.

La decisión afecta a cientos de millones de dólares destinados a múltiples ciudades y condados.

El fallo señala que el Gobierno federal probablemente violó la ley al imponer las condiciones unilateralmente.

Las ciudades afectadas sostienen que los fondos son esenciales para la preparación ante desastres.

Ciudades de la costa oeste logran freno temporal

Jueces impiden que Trump recorte cientos de millones en subvenciones a ciudades y condados https://t.co/G1jXAvFocK — CNN en Español (@CNNEE) November 22, 2025



En San José, el juez William Orrick bloqueó medidas que afectaban a más de US$ 350 millones en fondos del DHS.

La orden protege a ciudades de California, Washington y Arizona que dependen de estos recursos.

San Francisco, Los Ángeles y San Diego figuran entre los demandantes.

Los gobiernos locales argumentan que las condiciones federales buscaban imponer agendas políticas.