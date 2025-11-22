Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Nacional » Jueces bloquean recortes de Trump y protegen subvenciones esenciales

Jueces bloquean recortes de Trump y protegen subvenciones esenciales

El caso jueces bloquean recortes de Trump detuvo temporalmente los intentos del presidente de imponer nuevas condiciones
Por 
2025-11-22T22:00:11+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/22/2025 a las 17:00

  • Jueces frenan recortes federales
  • Ciudades demandan a Trump
  • Subvenciones DHS protegidas temporalmente

Segun informa CNN, Dos jueces federales bloquearon las nuevas condiciones impuestas por la administración Trump para recortar subvenciones del DHS.

La decisión afecta a cientos de millones de dólares destinados a múltiples ciudades y condados.

El fallo señala que el Gobierno federal probablemente violó la ley al imponer las condiciones unilateralmente.

Las ciudades afectadas sostienen que los fondos son esenciales para la preparación ante desastres.

Ciudades de la costa oeste logran freno temporal


En San José, el juez William Orrick bloqueó medidas que afectaban a más de US$ 350 millones en fondos del DHS.

La orden protege a ciudades de California, Washington y Arizona que dependen de estos recursos.

San Francisco, Los Ángeles y San Diego figuran entre los demandantes.

Los gobiernos locales argumentan que las condiciones federales buscaban imponer agendas políticas.

Jueces bloquean recortes de Trump en segundo fallo

Jueces frenan recortes, demandan a Trump, Subvenciones DHS protegidas MundoNOW
Jueces bloquean recortes de Trump en subvenciones federales FOTO: SHUTTERSTOCK

En Chicago, el juez Manish Shah también detuvo las condiciones aplicadas a más de US$ 100 millones en subvenciones.

Su fallo protegió a ciudades como Nueva York, Boston y otras administraciones locales.

Ambos jueces coincidieron en que las órdenes ejecutivas excedían la autoridad presidencial.

El Gobierno federal además intentaba obligar a cooperar con la aplicación de leyes migratorias.

Demandas buscan preservar fondos esenciales para emergencias

Jueces frenan recortes, demandan a Trump, Subvenciones DHS protegidas MundoNOW
Jueces bloquean recortes de Trump en subvenciones federales FOTO: SHUTTERSTOCK

Las ciudades argumentan que las subvenciones financian personal de primera respuesta.

También permiten operaciones de búsqueda, rescate y capacitación ante desastres.

Los fondos son fundamentales para eventos de alto perfil como el Super Bowl LX y la Copa Mundial 2026.

Los demandantes afirman que más de 30 millones de personas dependen de estos recursos.

Gobiernos locales advierten riesgos y presiones federales

Las demandas también señalan que el Gobierno federal ha amenazado con procesar penalmente a las ciudades que acepten fondos del DHS pero no cumplan con las nuevas condiciones.

Según las querellas, la administración Trump incluso sugirió recuperar subvenciones ya entregadas si los gobiernos locales no acataban las órdenes ejecutivas.

Las ciudades argumentan que estas presiones ponen en riesgo la estabilidad financiera de los programas de emergencia y seguridad pública.

Mientras continúan los procesos judiciales, las administraciones locales destacan que la protección de fondos es crucial para evitar impactos severos en millones de residentes.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Trump critica arresto de Bolsonaro mientras acerca posiciones con Lula
Muere primer paciente infectado

Muere el primer paciente infectado con la cepa H5N5 de gripe aviar en Estados Unidos

Mujer que dio a luz a su hijo número 13 con 62 años enfrenta cargos por subrogación en caso inesperado

Incendio en puerto de Los Ángeles moviliza más de 180 bomberos

Retiro de parques infantiles vendidos en Amazon genera alarma