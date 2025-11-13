¿Quieres jubilarte a los 62 años? Piénsalo, te explicamos las razones

La jubilación a los 62 años reduce el pago mensual de por vida.

Beneficios familiares y médicos deben considerarse.

Expectativa de vida y gastos influyen más que la edad.

Muchos trabajadores piensan en jubilarse a los 62 para recibir ingresos antes, pero esta decisión puede reducir significativamente el monto mensual de por vida.

El Seguro Social ofrece flexibilidad para elegir cuándo iniciar pagos, pero advierte que la edad elegida tiene impacto permanente en beneficios, protección familiar y estabilidad financiera.

Analizar salud, expectativas de vida y costos médicos es clave antes de dar el paso.

Jubilación a los 62 años: cómo afecta el monto mensual

Quienes eligen la Jubilación a los 62 años reciben aproximadamente un 30% menos de su pago comparado con la edad plena.

En contraste:

A los 67 años se recibe el beneficio completo

A los 70 años se obtiene alrededor de 24% más

Ejemplo, si el beneficio completo es $2,000: