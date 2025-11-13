¿Quieres jubilarte a los 62 años? Piénsalo, te explicamos las razones
Publicado el 11/13/2025 a las 17:12
- La jubilación a los 62 años reduce el pago mensual de por vida.
- Beneficios familiares y médicos deben considerarse.
- Expectativa de vida y gastos influyen más que la edad.
Muchos trabajadores piensan en jubilarse a los 62 para recibir ingresos antes, pero esta decisión puede reducir significativamente el monto mensual de por vida.
El Seguro Social ofrece flexibilidad para elegir cuándo iniciar pagos, pero advierte que la edad elegida tiene impacto permanente en beneficios, protección familiar y estabilidad financiera.
Analizar salud, expectativas de vida y costos médicos es clave antes de dar el paso.
Jubilación a los 62 años: cómo afecta el monto mensual
Quienes eligen la Jubilación a los 62 años reciben aproximadamente un 30% menos de su pago comparado con la edad plena.
En contraste:
- A los 67 años se recibe el beneficio completo
- A los 70 años se obtiene alrededor de 24% más
Ejemplo, si el beneficio completo es $2,000:
- A los 62 recibes: $1,400
- A los 70 recibes: $2,480
Beneficios del Seguro Social: impacto familiar y a largo plazo
Los beneficios del Seguro Social no solo cubren al jubilado.
Afectan:
- Pagos para cónyuges
- Montos para sobrevivientes
- Beneficios para hijos menores o con discapacidad
Retrasar la jubilación del cónyuge con mayor ingreso aumenta significativamente el monto del pago para el sobreviviente.
Expectativa de vida y estabilidad financiera
La SSA señala:
- 1 de cada 3 personas de 65 años vivirá hasta 90
- 1 de cada 7 llegará a 95
Quienes se jubilan a los 62 deben considerar que un pago reducido debe sostener décadas de retiro.
Seguro médico: un factor clave
Medicare inicia a los 65, quienes se retiran antes deben pagar:
- Seguro médico privado
- COBRA
- Seguro del cónyuge
- Subsidios del mercado de seguros
Estos costos reducen el beneficio mensual neto.
Pros y contras de jubilarse temprano
Pros
- Más tiempo libre y menor estrés
- Ingresos inmediatos
- Posible mejora en calidad de vida
Contras
Qué sigue
Expertos recomiendan evaluar ingresos, deudas, salud y necesidades familiares antes de solicitar beneficios.
Quienes aún no están listos pueden usar 2025 para fortalecer su base financiera, mejorar crédito y ahorrar.
La mejor decisión dependerá del equilibrio entre bienestar personal y estabilidad económica a largo plazo.