Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » ¿Quieres jubilarte a los 62 años? Piénsalo, te explicamos las razones

¿Quieres jubilarte a los 62 años? Piénsalo, te explicamos las razones

Jubilarse a los 62 años baja tu ingreso mensual. Revisa impacto en beneficios del Seguro Social y costos médicos previos a Medicare.
Por 
2025-11-13T22:12:11+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 11/13/2025 a las 17:12

  • La jubilación a los 62 años reduce el pago mensual de por vida.
  • Beneficios familiares y médicos deben considerarse.
  • Expectativa de vida y gastos influyen más que la edad.

Muchos trabajadores piensan en jubilarse a los 62 para recibir ingresos antes, pero esta decisión puede reducir significativamente el monto mensual de por vida.

El Seguro Social ofrece flexibilidad para elegir cuándo iniciar pagos, pero advierte que la edad elegida tiene impacto permanente en beneficios, protección familiar y estabilidad financiera.

Analizar salud, expectativas de vida y costos médicos es clave antes de dar el paso.

Jubilación a los 62 años: cómo afecta el monto mensual

Quienes eligen la Jubilación a los 62 años reciben aproximadamente un 30% menos de su pago comparado con la edad plena.

En contraste:

  • A los 67 años se recibe el beneficio completo
  • A los 70 años se obtiene alrededor de 24% más

Ejemplo, si el beneficio completo es $2,000:

  • A los 62 recibes: $1,400
  • A los 70 recibes: $2,480

Beneficios del Seguro Social: impacto familiar y a largo plazo

aumento del seguro social 2026
FOTO: Shutterstock

Los beneficios del Seguro Social no solo cubren al jubilado.

Afectan:

  • Pagos para cónyuges
  • Montos para sobrevivientes
  • Beneficios para hijos menores o con discapacidad

Retrasar la jubilación del cónyuge con mayor ingreso aumenta significativamente el monto del pago para el sobreviviente.

Expectativa de vida y estabilidad financiera

La SSA señala:

  • 1 de cada 3 personas de 65 años vivirá hasta 90
  • 1 de cada 7 llegará a 95

Quienes se jubilan a los 62 deben considerar que un pago reducido debe sostener décadas de retiro.

Seguro médico: un factor clave

Medicare inicia a los 65, quienes se retiran antes deben pagar:

  • Seguro médico privado
  • COBRA
  • Seguro del cónyuge
  • Subsidios del mercado de seguros

Estos costos reducen el beneficio mensual neto.

Pros y contras de jubilarse temprano

Pros

  • Más tiempo libre y menor estrés
  • Ingresos inmediatos
  • Posible mejora en calidad de vida

Contras

  • Pago reducido permanentemente
  • Costos médicos antes de los 65
  • Riesgo de agotar ahorros en un retiro prolongado

Qué sigue

Expertos recomiendan evaluar ingresos, deudas, salud y necesidades familiares antes de solicitar beneficios.

Quienes aún no están listos pueden usar 2025 para fortalecer su base financiera, mejorar crédito y ahorrar.

La mejor decisión dependerá del equilibrio entre bienestar personal y estabilidad económica a largo plazo.

Etiquetas: , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
precio del café podría bajar según Trump

Trump promete reducir aranceles al café ¿Y la carne para cuándo?
comprar casa ahora

Comprar casa ahora o en 2026: qué opción te conviene más
hipotecas portátiles en EE.UU.

Hipotecas portátiles: la nueva idea de Trump para compradores
Ford tiene 5.000 vacantes

Ford tiene 5.000 vacantes por falta de trabajadores calificados ¿Cuál es el motivo?
cupones de alimentos SNAP

¡Buenas noticias! Terminó el cierre de gobierno ¿Cuándo volverán cupones SNAP y viajes aéreos?