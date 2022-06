Juárez, los 22 años fue mundialista, nos comparte sus recuerdos

(www.futbolmundial.com).-Hablamos con el actual Asistente Técnico de New York City FC, Efraín Juárez quien como jugador ganó seis títulos, tres de ellos con la Selección Mayor de México además de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2010.

“Mira, realmente más allá de todo, ¿no?, yo creo que el primer partido contra Sudáfrica fue impresionante porque es el partido inaugural. Es el partido, junto con la final, más vistos este en todos los mundiales. Me cambió toda la vida”, añadió Juárez.

México volverá a enfrentar a Argentina ahora en primera fase, ¿que piensa Efraín de ello?

A México le toca enfrentarse a Argentina nuevamente en un Mundial. ¿Cómo vez ese enfrentamiento y cuáles son tus pensamientos?

“Híjole, me parece que ya se está convirtiendo casi en un clásico de Mundiales. Siempre los últimos, no sé cuántos, cinco o seis mundiales, hemos enfrentado a Argentina. Con nosotros, tuvimos ahí un error del árbitro gigantesco, un fuera de lugar de diez metros que no se marca, que desde ahí tienes que remar”, dijo Juárez.