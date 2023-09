Es un cantante colombiano.

Cercano a sus fans.

Tiene 51 años de edad.

Juanes padece enfermedad: Fanáticos alarmados por su bienestar tras la noticia que dio a conocer en su perfil de Instagram.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido artísticamente como Juanes, se sinceró en la plataforma de Instagram.

El intérprete colombiano aseguró que han «pasado muchos años» para poder escribir el texto de su emotiva publicación.

La publicación alcanzó más de 93 mil «likes» y alrededor de 3400 comentarios de personas que se solidarizaron con el cantante.

Juanes padece enfermedad

Juanes dio a conocer en la plataforma de Instagram que padece de depresión, un diagnóstico que quiso compartir con todos.

Él aseguró que lleva varios años padeciendo de depresión y que quiso compartir la noticia para dar importancia a la salud mental.

«Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde».

«Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano», reveló Juanes al dar a conocer su padecimiento.