¡Juan Vidal recibe a Niurka de la forma más inesperada! (VIDEO)

En el video compartido originalmente por la cuenta de TikTok de Niurka, se puede ver como la ex participante de ‘Rica Famosa y Latina’ se emocional ver a su amado caminando hacia ella, entonces corre hacia él, mientras que Vidal la recibe con un jarrón lleno de rosas, no dudan en abrazarse y besarse. Archivado como: Juan Vidal recibe a Niurka

El actor dominicano recibió de la manera más romántica y calurosa a quien es su pareja. El ex de Cynthia Klitbo parece haber superado el pasado tormentoso que vivió con la actriz mexicana y ahora irradia de amor por la vedette cubana. ¡Así fue el momento romántico!

Juan Vidal recibe a Niurka. ¡Qué romántico! Juan Vidal y Niurka Marcos se reencontraron luego de haberse ausentado por un tiempo, en donde la vedette cubana se encontraba con su familia y por ende, no podía estar cerca de Juan, pero ahora, el amor volvió a romper barreras como la distancia y por fin se volvieron a ver.

Juan Vidal recibe a Niurka: ¿Vidal ha cambiado desde que sale con la cubana?

Está claro que el dominicano y la cubana no le temen al qué dirán, pues no es la primera vez que ambos son captados dándose muestras de amor en público, y esta vez no fue la excepción. En dicho video se puede observar como Niurka corre a los brazos de su amado y se comen a besos, sin importar que haya gente que los esté viendo.

Niurka sabemos que es así, no le importa lo que la gente opine, sin embargo hay quienes aseguran que el actor de ‘Soltero con Hijas’ se está haciendo al ‘modo’ de Niurka, pues desde que comenzaron su relación, el ha estado más en el ojo público e incluso, se ha metido en controversias más seguido, tal y como su pareja. Archivado como: Juan Vidal recibe a Niurka