El día de ayer, Niurka y Juan Vidal fueron vistos en el aeropuerto, y las declaraciones que hicieron dieron mucho de qué hablar. El actor dijo que su expareja lo está 'discriminando' y tachándolo de lo peor; "Ella me está acusando de un daño psicológico, ustedes conocen su historia durante 30-35 años, los problemas que ha tenido con sus exparejas de golpes, le rompieron la nariz, etc. ¿Enserio me vas a achacar a mi todo eso, solo por una discusión?", dijo el actor a las cámaras.

Juan Vidal insulta a Cynthia Klitbo. El amor entre Juan Vidal y Niurka Marcos ha prosperado, tal vez no de la mejor manera, si no de una forma muy especial. Luego de que el actor puertorriqueño fuera expulsado de La Casa de los Famosos 2, el aseguró que buscaría a Niurka para estar juntos y alimentar su amor.

Juan Vidal insulta a Cynthia Klitbo: Niurka le podría declarar la ‘guerra’ a la actriz mexicana

Niurka no se hizo a un lado y también tuvo mucho que decirle a la actriz mexicana y expareja de Juan Vidal, además, parece haberle lanzado una ‘amenaza’. “Hay niveles, no querrás guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga qué decir”, aseguró la cubana.

"No se trata de niveles, está como Ninel Conde, ella quiere agarrar el lugar de Ninel". Además, Juan Vidal dijo que no tiene porque involucrarse más gente, "Ellos dos, el rey no se qué ch$%#, me han estado amenazando a nivel público. Ten mucho cuidado, eso no se hace, yo no te conozco". Expresó el ex participante de La Casa de los Famosos 2.