“Amanezco cansado, desbaratado, irritable, si tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo está bien ponme como el ogro que quieras, pero con esta situación no se puede más y menos cuando estás ofendiéndome, maltratando y jodie***”, dice Juan Vidal en el primer audio con tono muy molesto. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ

Para el medio De primera mano, Rey Grupero mostró algunos audios en los que se comprobaría que Juan Vidal estaba tratando mal a Klitbo. En uno de ellos, Vidal aseguraría que Klitbo ronca, lo cual sería motivo de su irritabilidad y forma golpeada de hablar: “Si claro corazón, para ti ahorita todo es simple, tú estás madura y estás tan bien y yo tan mal. Mamá con usted no se puede dormir okay, roncas como un tren. ”

Juan Vidal era agresivo: Rey Grupero le había advertido

El Rey Grupero dijo que Klitbo le había dicho que quería bloquearlo de sus redes sociales por estar en una relación con Juan. Y que Chyntia le había enseñando unos audios y él le había advertido que lo dejará porque en cualquier momento podría golpearla. “Ojalá Juan vea esto porque se está metiendo con todas las mujeres y todos a los que las amamos.”

La actriz dijo en los audios: “Rey Grupero, qué tiene que ver Rey Grupero pa empezar. Él nunca me pidió dinero, el me daba 6 mil pesos a la semana cuando estábamos en la casa para el súper. Me pagó mi tarjeta de 30 mil pesos, me mandó flores hasta Perú. Me regaló una moto y una laptop a mi hija, de qué padrote estás hablando.”