Cantante mexicano comparte desgarrador testimonio

Juan Son, exvocalista de la banda Porter, revela que fue abusado por su propio padre cuando apenas era un niño

“Mi mamá me empastillaba y pensaba que era normal”, expresó “La historia más difícil de mi vida”. Hace apenas unos días, a través de su canal oficial de YouTube, el cantante mexicano Juan Carlos Pereda, mejor conocido como Juan Son y quien fuera vocalista de la banda Porter, reveló que fue abusado por su propio padre cuando apenas era un niño. Con más de 35 mil vistas al momento, el también compositor comenzó este video diciendo que, desde que tiene uso de razón, sus papás siempre lo estaban llevando con psiquiatras: “Siempre estaban intentando hacerle ver a la sociedad que yo estaba mal”, expresó, pero esto solo sería el inicido de un desgarrador testimonio. Juan Son tuvo enfermedades venéreas de pequeño Dentro de los varios psiquiatras que el cantante mexicano Juan Son visitó, uno de ellos le dijo que no era normal que tuviera enfermedades venéreas a los 8 años: ““Fue muy duro porque yo constantemente tenía enfermedades venéreas de niño, yo pensaba que era normal porque como niño no entiendes, has de cuenta que orinaba cuchillos.” “Mi mamá me empastillaba y pensaba que era normal. Me acuerdo que ese psiquiatra, Fernando Moreno, de los pocos que eran razonables, me dijo: ‘El problema son tus papás’, creo que lo resumió todo muy fácil. Me caía muy bien y de hecho me dijo: ‘No necesitas nada de pastillas, los que están mal de la cabeza son tus papás’. Lo guardé en mi corazón. Es raro cómo no enfrentas las cosas, las ves pero hasta que después pasa el tiempo y empiezas a unir los cabos a pesar de que todo está enfrente de ti”, compartió el exvocalista de Porter.

El papá del cantante mexicano se metía a su cuarto para abusar de él “Tenía este sueño recurrente de niño que (su papá) se metía a mi cuarto y era como que todo mi cuarto se convertía en un cuento, era raro porque se convertía en La bella durmiente, como el palacio de Maléfica, era mi mismo cuarto pero se hacía así. Entonces, entraba y me violaba”, dijo Juan Son. A continuación, el cantante mexicano, actualmente de 38 años de edad, reveló que su propio padre le tapaba la boca y no lo dejaba respirar. “Seguido me despertaba con sangre en la nariz o con tantas lagañas de tanto llorar que me tenían que limpiar en la mañana. Obviamente, es espantoso”.

La madre de Juan Son se encargó de encubrir todo lo que estaba pasando Y cuando nadie lo hubiera imaginado, Juan Son reveló que su propia madre se encargó de encubrir todo lo que estaba pasando en su familia, incluso decía que su esposo era sonámbulo y se la ‘pasaba’ entre los cuartos de la casa: “Como que lo vas callando y es raro, aunque lo enfrentes, no pasa… no lo quieres ver, es muy extraño”. “Me llevaban al hospital porque no podía respirar, después me daban ataques de pánico durante el día. Se ponía encima de mí y no me dejaba respirar y era horrible, espantoso. Una vez estaba en Nueva York y mi papá me llama para que firmara un documento como prestanombres. En esta etapa, mis papás se estaban peleando, aunque siempre se estaban peleando, era una relación espantosa”, dijo el cantante mexicano.

“No me has perdonado por violarte” En una ocasión, recuerda el exvocalista de Porter, su papá le dijo que no lo había perdonado por haberlo violado, lo cual fue muy duro para él: “Ahora, como ya lo he platicado tanto con amigos, está mucho mejor, pero antes empezaba a temblar incontrolablemente, era súper denso, salí y no podía ni manejar a mi casa”. “Mi mamá es la persona más dura y cruel que he conocido en mi vida, era muy manipuladora. Como yo siempre fui tan rechazado porque toda la gente se daba cuenta, obviamente no estás en psiquiatra y te empastillaban de niño. Como que ella entendió que sí hacía creer a las personas que yo era una persona con problemas mentales, se expiaba y no la iban a voltear a ver”, compartió el cantante mexicano, que en todo momento conservó la calma.

“Soy una persona muy feliz”: Juan Son Antes de terminar con su testimonio, y a pesar de la difícil vida que ha tenido, el cantante mexicano Juan Son aseguró que hoy en día es una persona feliz: “Disfruto mucho la vida y creo que es necesario que se hablen de estos temas tan importantes y para mí también era necesario hablar porque hay muchas personas que te ven y te juzgan, es muy fácil hacer un juicio”. “Yo fui una víctima, a mí me hicieron algo súper injusto y es súper importante que, a pesar de que una persona fue asquerosamente egoísta… entender que así puedes tener una vida chida y que puedes usar ese dolor para ayudar a otras personas… Yo ya no me considero una víctima, creo que, se escucha como de superación personal, soy un triunfador. Espiritualmente, me siento muy bien”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Cantante mexicano Juan Son revela que fue abusado por su propio padre