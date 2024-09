Juan Ruiz Lamenta la Muerte de su Hija en un coche.

Juan Marcus Ruiz está atravesando un duelo inimaginable tras la trágica pérdida de su hija de 3 años, Ily Elizabeth Ruiz.

El viernes pasado, la pequeña falleció a causa de un golpe de calor después de haber sido encontrada en un Ford Expedition cerrado en Anaheim, donde las temperaturas alcanzaron los 40°C (104°F).

Según los médicos, Ily llevaba varias horas muerta cuando fue descubierta en el vehículo, de acuerdo con las declaraciones de los fiscales.

Además, su madre, Sandra Hernández, fue hallada en el interior del coche en estado de ebriedad. La policía encontró varias botellas de alcohol en el coche, y se alegó que el nivel de alcohol en sangre de Sandra era de 0.30, casi cuatro veces el límite legal para conducir.

Juan, quien estaba separado de Sandra, había expresado anteriormente su preocupación por la salud mental de la madre de su hija.

“Le dije a todo el mundo que no me sentía seguro ni cómodo sabiendo que ella estaba cuidando a mis hijos cuando necesitaba ayuda. Nadie me escuchó”, comentó Juan.

Sandra nunca se recuperó completamente de la pérdida de sus dos hijos en 2012, quienes murieron tras ser atropellados por un conductor ebrio mientras la familia acampaba en Dakota del Norte.

“Estábamos durmiendo en una tienda de campaña. Un conductor borracho nos atropelló. Mató a mis hijos al instante”, recordó Juan.