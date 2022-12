Juan y Rosie Rivera lanzan nueva canción a dueto

Sorprenden al público a un día del aniversario luctuoso de Jenni

“Que tristeza que sigan usando el nombre de Jenni”, declararon

¡LES TIRAN CRÍTICAS! Juan y Rosie Rivera, de nueva cuenta, está en el ‘ojo del huracán’ después de dar a conocer que su nueva canción sale a la luz un día antes del aniversario luctuoso de su hermana, Jenni Rivera. En redes sociales, los internautas no dudaron en responder sobre esa situación y llenar de críticas los comentarios del post.

No es la primera vez en el año que son “víctimas” de estos ataques. Esto se debe a la famosa auditoria que realizaron los hijos de Jenni Rivera hacia la empresa donde Rosie Riversa se estaba haciendo cargo y decidieron que debía salir de la empresa donde era directora desde que la cantante mexicana falleció. A partir de ese momento, los ataques no han parado.

ROSIE Y JUAN RIVERA TERMINAN CON CRÍTICAS

Los hermanos Rivera, nuevamente, están bajo el ojo del huracán después de que se dio a conocer que un nuevo sencillo lanzarán a un día del aniversario luctuoso de Jenni Rivera. Por esa razón, a través de redes sociales los fanáticos comenzaron a enviar comentarios de críticas por las acciones que estaban realizando y señalaron que “siguen lucrando” con el nombre de la cantante.

“Qué tristeza que sigan usando el nombre de Jenny para estar presentes en el medio. Si en verdad hubieran querido a su hermana no estarían haciendo esto y nadie des merita el trabajo que hicieron tú y tu hermana Rosy.”, “Ya se te hacía tarde, como te ibas a quedar atrás, no respetas el trabajo que hizo el hijo. Te guste o no, los hijos tienen que aprender a echar adelante el negocio de su mamá”, respondieron en redes.