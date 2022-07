Pese a eso Juan Rivera aclaró que ese tema lo hablaron y las cosas quedaron en bien y aseguró que le gusta hablar con personas que son directos cómo él, he incluso resaltó que tiene algo en común con la vedette, el que muchos no lo quieran por decir las cosas tal como son. Mencionó que el objetivo de charlar con Niurka es para saber la verdad de ‘La Casa de los Famosos’ y quien mejor que la cubana para revelar las cosas ‘sin pelos en la lengua’.

“Estaba yo dentro de la casa inocente haciendo mi labor, lo que les prometí, dar contenido de pi a pa día, tarde, noche, madrugada hasta dormida les di contenido es más… Me quimbé a Juan y no lo grabaron”, señaló Niurka asegurando que Telemundo eliminó escenas de ella. Archivado como: Juan Rivera y Niurka.

En un principio Niurka menciona que Telemundo se encargó de evitar varias escenas de ella pero aseguró que les dio más contenido de lo que la producción esperaba, pero muchas de las cosas no salieron al aire. “Yo he hecho cosas maravillosas en la televisión con la audiencia de Telemundo… Ahorita eso se lo podemos adjudicar a toda la campaña de desprestigio que hizo Telemundo antes de sacarme de La Casa de los Famosos”.

La vedette cubana exhibe a la cadena televisiva de habla hispana

“Definitivamente la gente de La Casa de los Famosos, del programa, ve las galas no ve el en vivo 24/7 que no es 24/7, bloquean todo el tiempo las imágenes para ellos poder tener la exclusiva de lo que está pasando para las galas para que suba el rating en las galas, entonces en ese momento es que ellos lo manipulan y le cambian la intención a lo que todos, no solamente yo… A lo que todos hacemos, decimos, sentimos y todo”, señaló Niurka Marcos.

Mediante en en vivo que realizó Juan Rivera, le vedette aprovechó para decir todo lo que ocurrió con Telemundo, “Sí tú le dices a la audiencia todo lo malo de alguien o tergiversas la intención de las palabras o las reacciones entonces la gente evidentemente, el público no tiene la culpa pero dice ‘pues esta persona es una mala persona”, añadió la cubana. Archivado como: Juan Rivera y Niurka.