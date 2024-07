Juan Rivera visita la estrella de su hermana Jenni en el Paseo de la Fama, pero algo sale mal

El también cantante, además de productor musical, decidió compartir las fotos en las que aparecen su esposa e hijos, pero eso no lo salvó.

Se sabe que desde hace tiempo la relación entre varios miembros de la familia no es la mejor, pero se esperaba una tregua en esta fecha tan especial.

Hasta el momento, Juan Rivera no ha compartido la razón por la que no se dio cita en la develación de la estrella póstuma de Jenni Rivera.

«Sabes que no eras bienvenido»

Una de las primeras personas que reaccionó a la publicación de Juan Rivera junto a la estrella de su hermana Jenni Rivera dijo lo siguiente:

«Tanta gente hubiera querido tener tu asiento. Tan triste e irrespetuoso por no responder ni aparecer donde te invitaron».

Por su parte, un usuario aseguró que Juan no acudió porque no invitaron a ‘su mujercita’: «Ardido, te tomaron en cuenta por amabilidad».

«La hipocresía al mil», «Los no deseados no tienen vergüenza», «¿No que no quería que supieran que él visitó la estrella de Jenni?», se puede leer en otros mensajes.