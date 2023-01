Las críticas que generó el llanto del hermano de Jenni

El show arrancó el pasado martes 17 de enero, y para mala suerte del productor, esta no era la respuesta que estaba, pues Juan llegó a la casa esperando ser uno de los finalistas. Y es que, aún no está confirmado que será el próximo eliminado, pero el público tendrá que votar por quién decidan que quiera que se quede.

La reacción de los conductores del programa no fue más que de conmoción ante la respuesta de Juan Rivera, sin embargo, no muchos creyeron lo que Juan estaba haciendo, y muchos aseguran que el productor estaba ‘actuando’ y que incluso, sabía como hacerlo. La reacción que generó la actitud del Rivera fue muy negativa: “Es un ridículo”, “Es puro show… él y Rosie solo están actuando para generar el dinero que ya no reciben desde que que no están en la empresa de Jenny”, “Ojalá este lunes lo saquen”, “Pa eso me gustabas aparte de hablador, llorón”, “Fuera Juan”, “Hay que sacarlo por llorón y ridículo”, aseguraron diversos usuarios.

